В Финляндии правительство ужесточает ряд иммиграционных законов

Правительство Финляндии подало на рассмотрение парламента законопроект о депортации и запрете на въезд, направленного на то, чтобы ускорить высылку из страны просителей убежища, которым было отказано.

Кроме этого, правительство подало в парламент еще два законопроекта, связанные с иммиграцией. Они касаются экзамена на гражданство и выполнения пакта ЕС о миграции и убежище.

"Если рассмотреть ключевые моменты, то одним из них является ускорение выполнения решений о депортации. Также увеличивается максимальный срок содержания под стражей", – рассказала на брифинге министр внутренних дел Мари Рантанен.

После того как закон вступит в силу, запрет на въезд можно будет выдавать по соображениям национальной безопасности.

Рантанен особо выделила лиц, которые имеют связи с терроризмом. Запрет на въезд может в каждом конкретном случае распространяться либо на Финляндию, либо на всю Шенгенскую зону.

Ужесточение правил депортации и запрета на въезд – часть более широкого курса правительства на ужесточение иммиграционной политики. Правительство уже ранее вносило изменения в законы о депортации и запрете на въезд.

Законопроект об экзамене на гражданство ужесточает условия получения финского паспорта. Отныне одним из условий получения гражданства станет успешная сдача иммигрантом экзамена по финскому или шведскому языку. Тестирование планируется ввести с начала 2027 года.

Согласно законопроекту, тест будет содержать от 20 до 40 вопросов с вариантами ответов. Для сдачи теста заявитель должен правильно ответить примерно на 70% вопросов.

Одновременно с повышением требований к заявителям правительство решило сократить финансирование интеграционных программ на 47 миллионов евро в 2027 году.

Законопроект о выполнении пакта ЕС по миграции и убежищу позволяет перенести процесс предоставления убежища "в безопасную страну за пределами ЕС".

Глава МВД уточнила, что список безопасных стран еще уточняется. Сейчас создается правовая основа для этого механизма.

Законопроект также обязывает власти проводить проверку иммигрантов, которые находятся в стране нелегально.

Цель проверки – выявить, представляет ли лицо угрозу безопасности в Финляндии.

В Финляндии проверку на внешних границах будут проводить Пограничная охрана и Таможня. Внутри страны за это будет отвечать полиция, полномочия будет иметь и Полиция безопасности SUPO.

Недавно сообщалось, что с начала 2025 года 14 человек были лишены статуса беженца в Финляндии из соображений национальной безопасности.

