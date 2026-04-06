Фінляндія позбавила статусу біженця 14 осіб з міркувань нацбезпеки

З початку 2025 року 14 осіб були позбавлені статусу біженця у Фінляндії з міркувань національної безпеки.

Про це повідомила новинна служба MTV, пише "Європейська правда".

Згідно з даними фінської імміграційної служби (Migri), усі особи, які втратили статус захисту, є громадянами Іраку та Росії. Дев’ять із них мали статус біженця, а п’ять – статус додаткового захисту.

Наразі нікого з них не вдалося вислати з країни, оскільки триває процес оскарження прийнятих рішень.

Окрім Іраку і Росії, до числа справ, що розглядаються, входять громадяни ще трьох країн.

Припинення дії статусу захисту на підставі загрози безпеці стало можливим у Фінляндії лише з січня 2025 року після внесення змін до законодавства. Зміни до закону, що стосуються анулювання постійного дозволу на проживання, набрали чинності в травні того ж року.

Якщо рішення буде остаточним, особу буде вислано з країни, і їй буде заборонено в’їзд. Виняток становлять іноземні громадяни, щодо яких діє заборона на повернення відповідно до міжнародного права.

Нагадаємо, у лютому президентка Молдови Мая Санду позбавила громадянства дев’ять чинних або колишніх посадовців з невизнаного Придністров’я.

Повідомляли також, що минулого року Литва визнала 1721 громадянина Білорусі та Росії загрозою національній безпеці, громадському порядку або здоров'ю населення.