ЗМІ: Вашингтон і Тегеран обговорюють вивезення урану з Ірану до третьої країни

США та Іран ведуть переговори щодо тристорінкового плану припинення війни, одним з елементів якого є те, що США розморозять 20 млрд доларів іранських коштів в обмін на те, що Іран відмовиться від своїх запасів збагаченого урану.

Про це стало відомо Axios від американських посадовців та двох додаткових джерел, поінформованих про переговори.

За словами джерела, обізнаного з посередницькими зусиллями, переговори, як очікується, відбудуться в Ісламабаді, ймовірно, у неділю.

Пакистан виступає посередником у переговорах, маючи за лаштунками підтримку Єгипту та Туреччини.

Пріоритетом для адміністрації Трампа є забезпечення того, щоб Іран не мав доступу до запасів майже 2 000 кг збагаченого урану, захованого в його підземних ядерних об'єктах, зокрема до 450 кг, збагаченого до 60% чистоти.

Тим часом іранцям потрібні гроші.

Сторони ведуть переговори щодо того, що станеться з цими запасами, і яка частина іранських активів буде розморожена. Вони також обговорюють умови, на яких Іран зможе використовувати ці кошти.

За даними двох джерел, на попередньому етапі переговорів США були готові виділити Ірану 6 млрд доларів на придбання продовольства, ліків та інших гуманітарних товарів. Іранці вимагали 27 млрд доларів.

За словами джерел, остання цифра, яку обговорювали США та Іран, становить 20 млрд доларів. Один американський посадовець заявив, що це була пропозиція США. Інший американський посадовець охарактеризував концепцію "гроші за уран" як "одну з багатьох дискусій".

Тим часом США попросили Іран погодитися на відправку всього свого ядерного матеріалу до США, тоді як іранці погодилися лише на його "розбавлення" на території Ірану.

Згідно з компромісною пропозицією, яка зараз обговорюється, частина високозбагаченого урану буде відправлена до третьої країни, не обов'язково до США, а частина – розбавлена в Ірані під міжнародним наглядом.

Тристорінковий меморандум про взаєморозуміння, щодо якого сторони ведуть переговори, також включає "добровільний" мораторій на збагачення урану Іраном.

Під час останнього раунду переговорів США вимагали, щоб Іран погодився на 20-річний мораторій. Іран запропонував п’ять років. Посередники досі намагаються подолати цю розбіжність.

Незрозуміло, чи стосується меморандум балістичних ракет Ірану та його підтримки регіональних союзників.

ЗМІ повідомляли, що Іран та Сполучені Штати досягли прогресу у переговорах за посередництва Пакистану, але між сторонами досі залишаються значні розбіжності, зокрема щодо ядерних амбіцій Тегерана.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що відповідно до умов перемир’я в Лівані прохід для всіх торгових суден через Ормузьку протоку оголошується повністю відкритим на час припинення вогню.

Американський президент Дональд Трамп у відповідь на таке оголошення заявив, що блокада іранських портів "залишатиметься в повній силі та дії" до того часу, поки угода США та Ірану "не буде виконана на 100%".