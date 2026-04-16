В Ірані заявили про "певний прогрес" у переговорах зі США

Іран та Сполучені Штати досягли прогресу у переговорах за посередництва Пакистану, але між сторонами досі залишаються значні розбіжності, зокрема щодо ядерних амбіцій Тегерана.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив неназваний іранський посадовець агенції Reuters.

Посадовець розповів, що прогресу у переговорах посприяла поїздка командувача армії Пакистану Асіма Муніра до Тегерана у середу.

"Поїздка командувача пакистанської армії до Тегерана була ефективною у зменшенні розбіжностей у деяких сферах, але принципові розбіжності все ще залишаються в ядерній галузі... З'явилося більше надій на продовження припинення вогню та проведення другого раунду переговорів", – сказав іранський високопосадовець.

За його словами, найскладнішими питаннями у переговорах залишається доля високозбагаченого урану Ірану та тривалість ядерних обмежень.

Нагадаємо, 11-12 квітня Пакистан провів мирні переговори США та Ірану – перші від початку війни, що почалась 28 лютого.

Речник пакистанського Міністерства закордонних справ заявив у четвер, що дати другого раунду переговорів ще не визначені.

ЗМІ раніше повідомили, що переговорні групи зі США та Ірану можуть повернутися до столиці Пакистану Ісламабаду цього тижня, щоб відновити переговори для укладення довгострокової мирної угоди.

Про можливість проведення нового раунду стало відомо після того, як 11 квітня зустрічі найвищого рівня між Іраном та США у столиці Пакистану завершилися без прориву.

Тим часом президент США Дональд Трамп у середу заявив, що війна з Іраном "майже завершилася".