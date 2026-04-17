СМИ: Вашингтон и Тегеран обсуждают вывоз урана из Ирана в третью страну

США и Иран ведут переговоры по трехстороннему плану прекращения войны, одним из элементов которого является размораживание США 20 млрд долларов иранских средств в обмен на отказ Ирана от своих запасов обогащенного урана.

Об этом стало известно Axios от американских чиновников и двух дополнительных источников, осведомленных о переговорах.

По словам источника, знакомого с посредническими усилиями, переговоры, как ожидается, состоятся в Исламабаде, вероятно, в воскресенье.

Пакистан выступает посредником в переговорах, имея за кулисами поддержку Египта и Турции.

Приоритетом для администрации Трампа является обеспечение того, чтобы Иран не имел доступа к запасам почти 2 000 кг обогащенного урана, спрятанного в его подземных ядерных объектах, в частности к 450 кг, обогащенного до 60% чистоты.

Между тем иранцам нужны деньги.

Стороны ведут переговоры о том, что произойдет с этими запасами и какая часть иранских активов будет разморожена. Они также обсуждают условия, на которых Иран сможет использовать эти средства.

По данным двух источников, на предыдущем этапе переговоров США были готовы выделить Ирану 6 млрд долларов на закупку продовольствия, лекарств и других гуманитарных товаров. Иранцы требовали 27 млрд долларов.

По словам источников, последняя цифра, которую обсуждали США и Иран, составляет 20 млрд долларов. Один американский чиновник заявил, что это было предложение США. Другой американский чиновник охарактеризовал концепцию "деньги за уран" как "одну из многих дискуссий".

Между тем США попросили Иран согласиться на отправку всего своего ядерного материала в США, тогда как иранцы согласились лишь на его "разбавление" на территории Ирана.

Согласно компромиссному предложению, которое сейчас обсуждается, часть высокообогащенного урана будет отправлена в третью страну, не обязательно в США, а часть – разбавлена в Иране под международным контролем.

Трехстраничный меморандум о взаимопонимании, по которому стороны ведут переговоры, также включает "добровольный" мораторий на обогащение урана Ираном.

Во время последнего раунда переговоров США требовали, чтобы Иран согласился на 20-летний мораторий. Иран предложил пять лет. Посредники до сих пор пытаются преодолеть это расхождение.

Неясно, касается ли меморандум баллистических ракет Ирана и его поддержки региональных союзников.

СМИ сообщали, что Иран и Соединенные Штаты достигли прогресса в переговорах при посредничестве Пакистана, но между сторонами до сих пор остаются значительные разногласия, в частности относительно ядерных амбиций Тегерана.

Напомним, министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что в соответствии с условиями перемирия в Ливане проход для всех торговых судов через Ормузский проливобъявляется полностью открытым на время прекращения огня.

Американский президент Дональд Трамп в ответ на такое заявление заявил, что блокада иранских портов "останется в полной силе и действии" до тех пор, пока соглашение между США и Ираном "не будет выполнено на 100%".