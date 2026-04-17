В Пентагоні пояснили "молитву" Гегсета з "Кримінального чтива"

У Пентагоні звинуватили у "поширенні фейкових новин" тих, хто стверджує, що глава відомства Піт Гегсет під виглядом молитви процитував вигаданий біблійний уривок, який звучав у фільмі "Кримінальне чтиво".

Як повідомляє "Європейська правда", про це у себе в Х написав речник Пентагону Шон Парнелл.

Речник оборонного відомства США запевнив, що Гегсет зачитав "молитву CSAR", яку "використовували відважні бійці оперативної групи "Сенді-1", які проводили операцію з порятунку американського пілота, що опинився на території Ірану після авіакатастрофи винищувача.

"Однак і молитва CSAR, і діалог із "Кримінального чтива" були відображенням вірша з книги Єзекіїля 25:17, як чітко вказав міністр Гегсет у своєму виступі. Будь-хто, хто стверджує, що міністр неправильно процитував Єзекіїля 25:17, поширює фейкові новини і не знає реальності", – додав він.

Повідомляли, що Гегсет прочитав вигаданий біблійний вірш, який звучить у фільмі "Кримінальне чтиво".

Це була змінена версія вірша з книги Єзекіїля 25:17, який промовляє персонаж Семюела Л. Джексона у фільмі безпосередньо перед тим, як застрелити людину.

Також варто зазначити, що, за даними ЗМІ, Пентагон заборонив фотокореспондентам ЗМІ відвідувати брифінги про військовий конфлікт США та Ізраїлю з Іраном після того, як вони опублікували фотографії міністра оборони Піта Гегсета, які його співробітники визнали "непривабливими".