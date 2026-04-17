В Пентагоне объяснили "молитву" Хегсета из "Криминального чтива"

В Пентагоне обвинили в "распространении фейковых новостей" тех, кто утверждает, что глава ведомства Пит Хегсет под видом молитвы процитировал вымышленный библейский отрывок, который звучал в фильме "Криминальное чтиво".

Как сообщает "Европейская правда", об этом у себя в Твиттере написал пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл.

Пресс-секретарь оборонного ведомства США заверил, что Хегсет зачитал "молитву CSAR", которую "использовали отважные бойцы оперативной группы "Сэнди-1", проводившие операцию по спасению американского пилота, оказавшегося на территории Ирана после авиакатастрофы истребителя.

"Однако и молитва CSAR, и диалог из "Криминального чтива" были отражением стиха из книги Иезекииля 25:17, как четко указал министр Хегсет в своем выступлении. Любой, кто утверждает, что министр неправильно процитировал Иезекииля 25:17, распространяет фейковые новости и не знает реальности", – добавил он.

Сообщалось, что Хегсет прочитал вымышленный библейский стих, который звучит в фильме "Криминальное чтиво".

Это была измененная версия стиха из книги Иезекииля 25:17, который произносит персонаж Сэмюэла Л. Джексона в фильме непосредственно перед тем, как застрелить человека.

Также стоит отметить, что, по данным СМИ, Пентагон запретил фотокорреспондентам СМИ посещать брифинги о военном конфликте США и Израиля с Ираном после того, как они опубликовали фотографии министра обороны Пита Хегсета, которые его сотрудники сочли "непривлекательными".