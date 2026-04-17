В ЄС запропонують країнам добровільно ділитись авіапаливом на тлі наближення дефіциту

Європейська комісія має намір закликати країни ЄС добровільно ділитися авіаційним паливом на тлі побоювань щодо його можливого дефіциту в аеропортах по всій Європі.

Про це стало відомо порталу Euractiv, повідомляє "Європейська правда".

Блокування експорту з країн Перської затоки призвело до скорочення імпорту керосину вдвічі в регіоні, який здатний виробляти лише 70% керосину, необхідного для забезпечення роботи авіакомпаній.

Авіаперевізники вже змушені скасовувати рейси, що посилює побоювання щодо масштабнішої паливної кризи.

За словами співрозмовника порталу, обізнаного з ситуацією, Єврокомісія тепер планує запропонувати "добровільну координацію" для перерозподілу авіаційного палива по Європі, щоб уникнути регіонального дефіциту.

Деякі країни мають більші запаси авіаційного палива, ніж інші, але всі країни ЄС згодні з тим, що жодна з них не повинна стикатися з його нестачею, додав він.

Комісія планує представити свій план в середу, 22 квітня. Проєкт документа, що просочився на початку цього тижня, свідчив про те, що посадовці ЄС ще не вирішили, як вчинити у зв'язку з дефіцитом палива, що наближається.

"Ми усвідомлюємо, що ринки авіаційного палива переживають період напруженості, і за ними ведеться ретельний моніторинг. Європа підтримує стратегічні запаси відповідно до законодавства ЄС, які можуть бути задіяні в разі необхідності", – заявив журналістам у п’ятницю єврокомісар з питань транспорту Апостолос Цицикостас.

У рамках заходів щодо подолання кризи Єврокомісія має намір подвоїти зусилля з електрифікації та впровадження водню для заміни викопного палива у всіх секторах економіки.

Посадовець на умовах анонімності розповів, що в повідомленні наступного тижня будуть представлені плани щодо створення "обсерваторії палива" для усунення значних прогалин у даних про доступність палива по всій Європі.

Окрім заклику об'єднати ресурси, країнам буде запропоновано використовувати стимули для заохочення авіакомпаній до економії авіаційного палива, одночасно надаючи субсидії для покриття тимчасових періодів високих цін.

Якщо Ормузька протока залишиться закритою, європейські запаси керосину почнуть вичерпуватися вже в червні, що, за словами посадовця, призведе до ймовірної лавини скасувань рейсів.

Міжнародна рада аеропортів (ACI) попередила 10 квітня, що Європа зіткнеться з дефіцитом авіаційного палива за три тижні, якщо Ормузька протока не буде повністю відкрита.

Авіакомпанія KLM вже скасовує десятки рейсів у межах Європи через зростання цін на авіаційне паливо.

Також прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре заявляв, що у разі дефіциту пального, ймовірно, доведеться вживати спецзаходів – але зазначив, що наразі такої близької загрози немає.