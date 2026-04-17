В ЕС предложат странам добровольно делиться авиатопливом на фоне надвигающегося дефицита

Европейская комиссия намерена призвать страны ЕС добровольно делиться авиационным топливом на фоне опасений относительно его возможного дефицита в аэропортах по всей Европе.

Об этом стало известно порталу Euractiv, сообщает "Европейская правда".

Блокировка экспорта из стран Персидского залива привела к сокращению импорта керосина вдвое в регионе, который способен производить лишь 70% керосина, необходимого для обеспечения работы авиакомпаний.

Авиаперевозчики уже вынуждены отменять рейсы, что усиливает опасения относительно более масштабного топливного кризиса.

По словам собеседника портала, осведомленного о ситуации, Еврокомиссия теперь планирует предложить "добровольную координацию" для перераспределения авиационного топлива по Европе, чтобы избежать регионального дефицита.

Некоторые страны имеют большие запасы авиационного топлива, чем другие, но все страны ЕС согласны с тем, что ни одна из них не должна сталкиваться с его нехваткой, добавил он.

Комиссия планирует представить свой план в среду, 22 апреля. Проект документа, просочившийся в начале этой недели, свидетельствовал о том, что чиновники ЕС еще не решили, как поступить в связи с приближающимся дефицитом топлива.

"Мы осознаем, что рынки авиационного топлива переживают период напряженности, и за ними ведется тщательный мониторинг. Европа поддерживает стратегические запасы в соответствии с законодательством ЕС, которые могут быть задействованы в случае необходимости", – заявил журналистам в пятницу еврокомиссар по транспорту Апостолос Цицикостас.

В рамках мер по преодолению кризиса Еврокомиссия намерена удвоить усилия по электрификации и внедрению водорода для замены ископаемого топлива во всех секторах экономики.

Чиновник на условиях анонимности рассказал, что в сообщении на следующей неделе будут представлены планы по созданию "обсерватории топлива" для устранения значительных пробелов в данных о доступности топлива по всей Европе.

Помимо призыва объединить ресурсы, странам будет предложено использовать стимулы для поощрения авиакомпаний к экономии авиационного топлива, одновременно предоставляя субсидии для покрытия временных периодов высоких цен.

Если Ормузский пролив останется закрытым, европейские запасы керосина начнут иссякать уже в июне, что, по словам чиновника, приведет к вероятной лавине отмен рейсов.

Международный совет аэропортов (ACI) предупредил 10 апреля, что Европа столкнется с дефицитом авиационного топлива через три недели, если Ормузский пролив не будет полностью открыт.

Авиакомпания KLM уже отменяет десятки рейсов в пределах Европы из-за роста цен на авиационное топливо.

Также премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре заявлял, что в случае дефицита топлива, вероятно, придется применять специальные меры – но отметил, что пока такой непосредственной угрозы нет.