Сибіга: Зеленський готовий зустрітися з Путіним у Туреччині за участі Ердогана і Трампа

Офіційний Київ готовий до зустрічі українського президента Володимира Зеленського з господарем Кремля Владіміром Путіним за участі лідерів Туреччини і США – Реджепа Таїпа Ердогана і Дональда Трампа.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив глава українського МЗС Андрій Сибіга під час публічної дискусії ADF-Talks на 5-му Анталійському дипломатичному форумі, його слова наводить пресслужба МЗС.

Сибіга зазначив, що зустріч у такому форматі могла б відбутись у Туреччині.

При цьому міністр додав, що українська сторона передала відповідний сигнал турецьким партнерам, а також відзначив важливу роль Туреччини у мирних зусиллях.

У контексті теми мирного процесу, Сибіга зазначив, що переговорні групи перебувають у постійному контакті.

Українська сторона очікує візиту американської делегації для обговорення шляхів подальшого просування у цьому напрямку, зауважив він.

"Найбільш складний період двостороннього дипломатичного треку зі США вже позаду. Нам вдалося врегулювати його належним і прагматичним чином, з повагою до позицій одна одної. Україна справді має карти", – наголосив міністр.

На початку квітня Ердоган підтвердив готовність провести наступний раунд переговорів щодо завершення російсько-української війни.

Своєю чергою Зеленський висловив сподівання, що США можуть допомогти закінчити війну, та закликав Вашингтон тиснути на Росію, а не на нього.