Сибига: Зеленский готов встретиться с Путиным в Турции при участии Эрдогана и Трампа
Официальный Киев готов к встрече президента Украины Владимира Зеленского с главой Кремля Владимиром Путиным при участии лидеров Турции и США – Реджепа Тайипа Эрдогана и Дональда Трампа.
Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил глава украинского МИД Андрей Сибига во время публичной дискуссии ADF-Talks на 5-м Анталийском дипломатическом форуме, его слова приводит пресс-служба МИД.
Сибига отметил, что встреча в таком формате могла бы состояться в Турции.
При этом министр добавил, что украинская сторона передала соответствующий сигнал турецким партнерам, а также отметил важную роль Турции в мирных усилиях.
В контексте темы мирного процесса Сибига отметил, что переговорные группы находятся в постоянном контакте.
Украинская сторона ожидает визита американской делегации для обсуждения путей дальнейшего продвижения в этом направлении, отметил он.
"Самый сложный период двустороннего дипломатического трека с США уже позади. Нам удалось урегулировать его надлежащим и прагматичным образом, с уважением к позициям друг друга. Украина действительно имеет козыри", – подчеркнул министр.
В начале апреля Эрдоган подтвердил готовность провести следующий раунд переговоров по завершению российско-украинской войны.
В свою очередь Зеленский выразил надежду, что США могут помочь закончить войну, и призвал Вашингтон давить на Россию, а не на него.