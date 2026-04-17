Сибига: Зеленский готов встретиться с Путиным в Турции при участии Эрдогана и Трампа

Официальный Киев готов к встрече президента Украины Владимира Зеленского с главой Кремля Владимиром Путиным при участии лидеров Турции и США – Реджепа Тайипа Эрдогана и Дональда Трампа.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил глава украинского МИД Андрей Сибига во время публичной дискуссии ADF-Talks на 5-м Анталийском дипломатическом форуме, его слова приводит пресс-служба МИД.

Сибига отметил, что встреча в таком формате могла бы состояться в Турции.

При этом министр добавил, что украинская сторона передала соответствующий сигнал турецким партнерам, а также отметил важную роль Турции в мирных усилиях.

В контексте темы мирного процесса Сибига отметил, что переговорные группы находятся в постоянном контакте.

Украинская сторона ожидает визита американской делегации для обсуждения путей дальнейшего продвижения в этом направлении, отметил он.

"Самый сложный период двустороннего дипломатического трека с США уже позади. Нам удалось урегулировать его надлежащим и прагматичным образом, с уважением к позициям друг друга. Украина действительно имеет козыри", – подчеркнул министр.

В начале апреля Эрдоган подтвердил готовность провести следующий раунд переговоров по завершению российско-украинской войны.

В свою очередь Зеленский выразил надежду, что США могут помочь закончить войну, и призвал Вашингтон давить на Россию, а не на него.