Ердоган підтвердив Зеленському готовність провести наступний раунд "мирних переговорів"

Турецький візаві українського президента Реджеп Ердоган підтвердив готовність провести наступний раунд переговорів щодо завершення російсько-української війни.

Про це повідомили в Офісі президента за підсумками зустрічі лідерів країн, пише "Європейська правда".

Ердоган запевнив Зеленського, що Туреччина готова відіграти вагому роль у досягненні надійного миру для України та підтримує суверенітет і територіальну цілісність України.

Зокрема, як зазначається, президент Туреччини також підтвердив, що його країна готова прийняти наступний раунд переговорів делегацій України, США та Росії.

Також Новини.LIVE опублікували відео, у якому Зеленський у короткому коментарі для ЗМІ після зустрічі із Вселенським патріархом Варфоломієм заявив, що Ердоган пропонує провести переговори у Стамбулі.

"Ердоган пропонує провести мирні переговори у Стамбулі, ми готові приїхати. Готові до зустрічі на рівні лідерів у будь-якому форматі", – сказав він.

У березні міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан під час телефонної розмови з очільником МЗС Росії Сергеєм Лавровим заявив, що Туреччина готова провести наступний раунд переговорів між РФ та Україною.

Напередодні писали, що український президент Володимир Зеленський запросив американську переговорну делегацію до Києва.

А очільник Офісу президента Кирило Буданов очікує, що американська делегація може прибути до Києва після Великодня.