Трамп ожидает окончательного прекращения войны с Ираном "через день-два"

Американский президент Дональд Трамп заявил, что переговорщики из США и Ирана, вероятно, встретятся в эти выходные, и он ожидает, что они достигнут окончательного соглашения о прекращении войны.

Об этом Трамп сказал в интервью Axios, сообщает "Европейская правда".

При этом ряд источников портала, осведомленных о ходе переговоров, рассказали, что, хотя достигнут значительный прогресс и США и Иран сейчас близки к согласованию трехстороннего мирного плана, по ключевым вопросам все еще остаются разногласия.

Трамп заявил, что соглашение "обеспечит безопасность Израиля", и подчеркнул, что "Израиль выйдет из войны с большим успехом".

"Иранцы хотят встретиться. Они хотят заключить соглашение. Думаю, встреча, вероятно, состоится в выходные. Думаю, мы заключим соглашение в ближайшие день-два", – сказал он в коротком телефонном интервью.

Напомним, министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что в соответствии с условиями перемирия в Ливане проход для всех торговых судов через Ормузский пролив объявляется полностью открытым на время прекращения огня.

Трамп в ответ на такое заявление заявил, что блокада иранских портов "останется в полной силе и действии" до тех пор, пока соглашение между США и Ираном "не будет выполнено на 100%".