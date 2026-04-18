Трамп заявляет, что может не продлить перемирие с Ираном, если не будет соглашения

Президент США Дональд Трамп заявил, что может не продлить временное перемирие между США и Ираном, если к среде переговоры не приведут к заключению соглашения об окончательном прекращении боевых действий.

Заявление американского президента приводит CNN, сообщает "Европейская правда".

В ходе общения с журналистами на борту самолета Air Force One у Трампа спросили, продлит ли он перемирие или возобновит удары, если переговоры не дадут результата.

"Возможно, я не буду его продлевать. Возможно, я не продлю его, тогда вы получите блокаду, и, к сожалению, нам придется снова начать сбрасывать бомбы", – сказал президент в ответ.

Эти комментарии прозвучали на фоне ожиданий, что делегации США и Ирана прибудут в Пакистан в эти выходные и, вероятно, проведут переговоры в понедельник, по данным иранских источников, осведомленных о ходе переговоров.

Соединенные Штаты не подтвердили, запланированы ли эти встречи.

Ранее в пятницу Трамп выразил уверенность, что стороны близки к заключению соглашения.

Напомним, министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что в соответствии с условиями перемирия в Ливане проход для всех торговых судов через Ормузский пролив объявляется полностью открытым на время прекращения огня.

Трамп в ответ на такое объявление заявил, что блокада иранских портов "останется в полной силе и действии" до тех пор, пока соглашение между США и Ираном "не будет выполнено на 100%".