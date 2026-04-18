Трамп накинувся на НАТО з новою критикою через небажання допомогти з Іраном

Президент США Дональд Трамп знову розкритикував НАТО, звинувативши Альянс у відмові приєднатися до війни, розв’язаної США та Ізраїлем проти Ірану.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у промові на заході Turning Point Action в Аризоні, його цитує NBC News.

Коли Трамп згадав про Північноатлантичний альянс, присутні освистали його, а сам він заявив, що НАТО виявилося "абсолютно неефективним, коли ми його потребували".

Він порівняв НАТО з людиною, яка, за твердженням Трампа, намагалася зробити пожертву на виборчу кампанію після того, як він виграв президентські вибори.

"І я сказав: "Послухайте, щоб ви зрозуміли: пожертви на виборчу кампанію після моєї перемоги не враховуються, вони не враховуються". І НАТО, після нашої перемоги, це теж не враховується, це те саме", – сказав президент.

Трамп також повторив своє твердження, що війна з Іраном була лише "екскурсією".

"Це була просто військова екскурсія. Це не найважливіше. Це не найзначніша подія", – додав він.

Трамп неодноразово критикував НАТО за те, що альянс не приєднався до зусиль щодо відновлення судноплавства в Ормузькій протоці.

Зокрема, 17 квітня Трамп вкотре відкинув будь-яку пропозицію допомоги з боку союзників по НАТО з Ормузькою протокою.

Трамп раніше заявляв, що серйозно розглядає можливість виходу Сполучених Штатів з НАТО.

Держсекретар США Марко Рубіо сказав, що після завершення конфлікту в Ірані Сполучені Штати переглянуть необхідність членства у НАТО.