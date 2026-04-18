Трамп обрушился на НАТО с новой критикой из-за нежелания помочь в вопросе с Ираном

Президент США Дональд Трамп вновь раскритиковал НАТО, обвинив Альянс в отказе присоединиться к войне, развязанной США и Израилем против Ирана.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в речи на мероприятии Turning Point Action в Аризоне, его цитирует NBC News.

Когда Трамп упомянул о Североатлантическом альянсе, присутствующие освистали его, а сам он заявил, что НАТО оказалось "абсолютно неэффективным, когда мы в нем нуждались".

Он сравнил НАТО с человеком, который, по утверждению Трампа, пытался сделать пожертвование на избирательную кампанию после того, как он выиграл президентские выборы.

"И я сказал: "Послушайте, чтобы вы поняли: пожертвования на избирательную кампанию после моей победы не учитываются, они не учитываются". И НАТО, после нашей победы, это тоже не учитывается, это то же самое", – сказал президент.

Трамп также повторил свое утверждение, что война с Ираном была лишь "экскурсией".

"Это была просто военная экскурсия. Это не самое важное. Это не самое значительное событие", – добавил он.

Трамп неоднократно критиковал НАТО за то, что альянс не присоединился к усилиям по восстановлению судоходства в Ормузском проливе.

В частности, 17 апреля Трамп в очередной раз отверг любое предложение помощи со стороны союзников по НАТО в отношении Ормузского пролива.

Трамп ранее заявлял, что серьезно рассматривает возможность выхода Соединенных Штатов из НАТО.

Госсекретарь США Марко Рубио сказал, что после завершения конфликта в Иране Соединенные Штаты пересмотрят необходимость членства в НАТО.