У Німеччині кажуть, що війна в Ірані поки не призвела до збільшення міграції

Міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добріндт заявив, що американо-ізраїльська війна проти Ірану поки що не призвела до збільшення кількості людей, які шукають притулку в Європі.

Він зазначив, що влада відстежує міграційні потоки в таких країнах, як Іран і Ліван.

"Наразі ми спостерігаємо високий рівень внутрішньої міграції в обох країнах, але поки що не фіксуємо тиску на турецькому кордоні. Це стало б першою ознакою подальшого міграційного руху в бік Європи", – сказав Добріндт.

Добріндт зазначив, що найближчі тижні покажуть, як розвиватиметься ситуація, особливо на Близькому Сході, і які міграційні потоки можуть послідувати.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль раніше попередив про небезпечну спіраль непередбачуваних наслідків у разі подальшої ескалації війни на Близькому Сході.

Опитування у березні показало, що більшість жителів Німеччини висловили занепокоєння щодо здатності країни прийняти більшу кількість біженців з Ірану.