В Германии заявляют, что война в Иране пока не привела к росту миграции

Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт заявил, что американо-израильская война против Ирана пока не привела к увеличению числа людей, ищущих убежища в Европе.

Как сообщает "Европейская правда", заявление министра приводит DW.

Он отметил, что власти отслеживают миграционные потоки в таких странах, как Иран и Ливан.

"В настоящее время мы наблюдаем высокий уровень внутренней миграции в обеих странах, но пока не фиксируем давления на турецкой границе. Это стало бы первым признаком дальнейшего миграционного движения в сторону Европы", – сказал Добриндт.

Добриндт отметил, что ближайшие недели покажут, как будет развиваться ситуация, особенно на Ближнем Востоке, и какие миграционные потоки могут последовать.

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль ранее предупредил об опасной спирали непредсказуемых последствий в случае дальнейшей эскалации войны на Ближнем Востоке.

Опрос в марте показал, что большинство жителей Германии выразили обеспокоенность по поводу способности страны принять большее количество беженцев из Ирана.