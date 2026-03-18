У Німеччині вважають, що ескалація на Близькому Сході може спричинити світову кризу

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль попередив про небезпечну спіраль непередбачуваних наслідків у разі подальшої ескалації війни на Близькому Сході.

Про це він сказав під час пресконференції зі своїм французьким колегою Жаном-Ноелем Барро у Берліні, цитує Politico, пише "Європейська правда".

Вадефуль вважає, що деякі ризики війни, зокрема ймовірність продовольчої кризи, не були повністю враховані.

"Існує реальна загроза ескалації, яка може занурити у глибоку кризу не лише цей регіон, а й увесь світ", – наголосив він.

За словами глави МЗС Німеччини, постачання добрив лише з Близького Сходу "є настільки важливим, що тривале переривання поставок загрожує спровокувати продовольчу кризу у значній частині Африки".

"І це має викликати у нас занепокоєння щодо людей, які постраждають, і, звичайно, щодо потоків біженців, що виникнуть у результаті", – додав він.

Також писали, що Вадефуль вважає нереалістичним розраховувати на контрольовану зміну режиму в Ірані.

Американський президент Дональд Трамп вважає передчасним говорити про "перемогу" у війні проти Ірану.

ЗМІ писали, що американський президент нібито відхилив нещодавні спроби іранських посадовців поновити переговори.