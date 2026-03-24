Майже три чверті німців побоюються хвилі біженців з Ірану

Більшість жителів Німеччини висловили занепокоєння щодо здатності країни прийняти більшу кількість біженців з Ірану на тлі зростаючої напруженості в регіоні.

Про це свідчать результати опитування Forsa, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Опитування показало, що 73% вважають, що Німеччина не зможе добре впоратися з додатковими іранськими біженцями, з особливо високим скептицизмом серед прихильників консервативного блоку ХДС/ХСС і ультраправої "Альтернативи для Німеччини", але також більшість серед виборців лівоцентристських соціал-демократів і лівих.

Лише прихильники "Зелених" заявили, що не очікують значних проблем від додаткового прибуття мігрантів.

Однак міжнародні організації заявляють, що наразі немає чітких ознак масштабної еміграції з Ірану.

У Німеччині вже проживає найбільша в Європі іранська діаспора, яка налічує близько 319 000 осіб іранського походження, в тому числі близько 128 000 німецьких громадян.

За останні роки Німеччина пережила кілька великих напливів біженців, які вплинули на її міграційну політику та суспільні дебати.

Найбільша хвиля припала на 2015-2016 роки, коли прибуло понад 1 мільйон шукачів притулку – багато з них із Сирії, Іраку та Афганістану. Німеччина також приймає українців після того, як Росія розпочала своє вторгнення в лютому 2022 року.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль раніше попередив про небезпечну спіраль непередбачуваних наслідків у разі подальшої ескалації війни на Близькому Сході.

Разом з тим Велика Британія планує позбавити житла та фінансової підтримки шукачів притулку, які працюють нелегально, порушують закон або можуть себе забезпечувати, в рамках нових заходів, які будуть спрямовані на зменшення стимулів для нелегального в'їзду в країну.