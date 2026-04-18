Глава МЗС Британії: нам потрібна відкрита Ормузька протока

Міністерка закордонних справ Великої Британії Іветт Купер заявила, що ситуація в Ормузькій протоці ще не нормалізувалася, і закликала Тегеран дозволити повністю відновити міжнародне судноплавство.

Про це очільниця британського зовнішньополітичного відомства сказала у коментарі Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Купер сказала, що ситуація в Ормузькій протоці поки що не повернулася до нормального режиму, і закликала Тегеран забезпечити повне відновлення міжнародного судноплавства.

"Ми перебуваємо на критичному етапі дипломатичних переговорів, коли перемир'я вже набрало чинності... але нормальне судноплавство через протоку поки що не відновлено", – зазначила вона.

Купер додала, що перемир'я між США та Іраном має перерости у сталий мир, додавши, що відновлення судноплавства через цю водну артерію є нагальним для світової економіки.

"Нам потрібно, щоб Ормузька протока була відкритою... адже це допоможе всім нашим економікам по всьому світу, які зараз перебувають у заручниках", – сказала вона.

Купер зазначила, що понад 50 країн підтримали зусилля щодо забезпечення свободи судноплавства, а більше десятка з них готові надати морську підтримку, включаючи розмінування та забезпечення безпеки судноплавства, як тільки конфлікт закінчиться.

Вона зазначила, що для перетворення перемир’я на тривале врегулювання ще "попереду чимало роботи", і закликала всі сторони дотримуватися перемир’я.

Тим часом стало відомо, що в Ірані повідомляють про поновлення блокади Ормузької протоки, оскільки США відмовилися зняти морську блокаду іранських портів.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що відповідно до умов перемир’я в Лівані прохід для всіх торгових суден через Ормузьку протоку оголошується повністю відкритим на час припинення вогню.

Однак президент США Дональд Трамп у відповідь на таке оголошення заявив, що блокада іранських портів "залишатиметься в повній силі та дії" до того часу, поки угода США та Ірану "не буде виконана на 100%".