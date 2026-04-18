Глава МИД Британии: нам нужен открытый Ормузский пролив

Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер заявила, что ситуация в Ормузском проливе ещё не нормализовалась, и призвала Тегеран разрешить полное возобновление международного судоходства.

Об этом глава британского внешнеполитического ведомства сказала в комментарии Reuters, сообщает "Европейская правда".

"Мы находимся на критическом этапе дипломатических переговоров, когда перемирие уже вступило в силу... но нормальное судоходство через пролив пока не восстановлено", – отметила она.

Купер добавила, что перемирие между США и Ираном должно перерасти в устойчивый мир, отметив, что возобновление судоходства через эту водную артерию является неотложным для мировой экономики.

"Нам нужно, чтобы Ормузский пролив был открыт... ведь это поможет всем нашим экономикам по всему миру, которые сейчас находятся в заложниках", – сказала она.

Купер отметила, что более 50 стран поддержали усилия по обеспечению свободы судоходства, а более десятка из них готовы оказать морскую поддержку, включая разминирование и обеспечение безопасности судоходства, как только конфликт закончится.

Она отметила, что для превращения перемирия в долгосрочное урегулирование еще "впереди немало работы", и призвала все стороны соблюдать перемирие.

Между тем стало известно, что в Иране сообщают о возобновлении блокады Ормузского пролива, поскольку США отказались снять морскую блокаду иранских портов.

Напомним, министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что в соответствии с условиями перемирия в Ливане проход для всех торговых судов через Ормузский пролив объявляется полностью открытым на время прекращения огня.

Однако президент США Дональд Трамп в ответ на такое заявление заявил, что блокада иранских портов "останется в полной силе и действии" до тех пор, пока соглашение между США и Ираном "не будет выполнено на 100%".