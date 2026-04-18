У столиці Фінляндії відкрили найдовший міст країни

У столиці Фінляндії Гельсінкі відкрився новий найдовший у всій країні міст, що сполучить віддалений острівний район на сході із центром міста.

Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".

Після майже 5 років будівництва у Гельсінкі відкрився для пішоходів і легкого двоколісного транспорту новий міст Круунувуорен – тепер найдовший міст країни довжиною близько 1,2 км, його пілони також одні з найвищих в країні.

Міст є частиною масштабнішого інфраструктурного проєкту для покращення сполученості з центром району, розташованого на великому острові Лааясало на сході міста. Міст пролягає від нього через центр столиці до острова Коркеасаарі та центру Гельсінкі.

Завдяки мосту з Лааясало з’являться трамвайні маршрути у центр міста.

Міст Круунувуорен відкрився для пішоходів з 14 години, що привабило туди сотні зацікавлених людей. О 17-й годині міст відкриється для велоруху, з цієї нагоди там відбудеться великий велопробіг.

Мер Гельсінкі Даніель Сазонов зазначив, що новий міст кардинально змінює звичну географію столиці і наближає острівний східний район до центру.

Мешканці Лааясало також кажуть, що це "революційна подія", якої вони дуже чекали.

