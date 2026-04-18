В столице Финляндии открыли самый длинный мост страны

В столице Финляндии Хельсинки открылся новый самый длинный во всей стране мост, который соединит отдаленный островной район на востоке с центром города.

Об этом сообщает Yle, пишет "Европейская правда".

После почти 5 лет строительства в Хельсинки открылся для пешеходов и легкого двухколесного транспорта новый мост Круунувуорен – теперь самый длинный мост страны длиной около 1,2 км, его пилоны также одни из самых высоких в стране.

Мост является частью масштабного инфраструктурного проекта для улучшения сообщенности с центром района, расположенного на большом острове Лааясало на востоке города. Мост пролегает от него через центр столицы к острову Коркеасаари и центру Хельсинки.

Благодаря мосту с Лааясало появятся трамвайные маршруты в центр города.

Мост Круунувуорен открылся для пешеходов с 14 часов, что привлекло туда сотни заинтересованных людей. В 17 часов мост откроется для велодвижения, по этому случаю там состоится большой велопробег.

Мэр Хельсинки Даниэль Сазонов отметил, что новый мост кардинально меняет привычную географию столицы и приближает островной восточный район к центру.

Жители Лааясало также говорят, что это "революционное событие", которого они очень ждали.

