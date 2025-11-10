Нідерланди спрямовують 2,5 млрд євро на велодоріжки і зручність транспорту

У Нідерландах спрямують 2,5 млрд на розвиток мережі велодоріжок та покращення сполучення громадським транспортом у нових житлових районах.

Про це повідомляє NOS, пише "Європейська правда".

Уряд Нідерландів ухвалив рішення про виділення 2,5 мільярдів євро на розвиток мережі велодоріжок та громадського транспорту.

У загальному кошторисі для низки муніципалітетів передбачені конкретні суми для створення безперервних веломаршрутів, або вдосконалення існуючих доріжок.

Низка містечок отримають кошти на модернізацію пристанційної території і трамвайні лінії, подекуди – на встановлення шумозахисних бар’єрів уздовж територій біля транспортних магістралей, де скоро з’являться сотні будинків.

Нагадаємо, у Латвії запровадили тест на реакцію перед користуванням прокатним транспортом, у тому числі самокатами.

Тим часом у Словаччині пояснили, що резонансне рішення про обмеження швидкості руху на тротуарі 6 км/год все ж не стосується пішоходів.