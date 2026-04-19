Віцепрезидентка Європейської комісії Тереза Рібера вважає, що поразка угорського прем'єра Віктора Орбана на парламентських виборах є попередженням для європейських лідерів-консерваторів, які можуть відчувати спокусу тісно співпрацювати з американським президентом Дональдом Трампом та очільником Кремля Владіміром Путіним.

Про це вона сказала в інтерв’ю Bloomberg, передає "Європейська правда".

Рібера зазначила, що перемога Петера Мадяра в Угорщині стала можливою лише завдяки "масовій мобілізації лівих" та демократичних сил країни.

"Результат виборів став сильним сигналом тривоги для партій, які відчували спокусу щодо дій президента Дональда Трампа або втручання президента Владіміра Путіна", – сказала вона.

Рібера зазначила, що є певні ознаки, які вказують на те, що ліві сили можуть повернутися до влади у ЄС. Зокрема, на її думку, про це свідчить поразка на референдумі, якої зазнала прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні в березні.

Також вона зазначила, що з’являються несподівані союзники, зокрема Папа Римський Лев XIV.

"Він став кумиром у захисті основних цінностей, які визначали наше суспільство протягом останніх 70 років", – додала віцепрезидентка Єврокомісії.

Як відомо, за підсумками парламентських виборів в Угорщині опозиційна "Тиса" отримує у конституційну більшість і буде мати 141 мандат.

