Вице-президент Еврокомиссии: выборы в Венгрии – предупреждение для союзников Трампа и Путина

Вице-президент Европейской комиссии Тереза Рибера считает, что поражение венгерского премьера Виктора Орбана на парламентских выборах является предупреждением для европейских лидеров-консерваторов, которые могут испытывать соблазн тесно сотрудничать с американским президентом Дональдом Трампом и главой Кремля Владимиром Путиным.

Об этом она сказала в интервью Bloomberg, передает "Европейская правда".

Рибера отметила, что победа Петера Мадяра в Венгрии стала возможной только благодаря "массовой мобилизации левых" и демократических сил страны.

"Результат выборов стал сильным сигналом тревоги для партий, которые испытывали соблазн в отношении действий президента Дональда Трампа или вмешательства президента Владимира Путина", – сказала она.

Рибера отметила, что есть определенные признаки, указывающие на то, что левые силы могут вернуться к власти в ЕС. В частности, по ее мнению, об этом свидетельствует поражение на референдуме, которое потерпела премьер-министр Италии Джорджия Мелони в марте.

Также она отметила, что появляются неожиданные союзники, в частности Папа Римский Лев XIV.

"Он стал кумиром в защите основных ценностей, которые определяли наше общество на протяжении последних 70 лет", – добавила вице-президент Еврокомиссии.

Как известно, по итогам парламентских выборов в Венгрии оппозиционная "Тиса" получает конституционное большинство и будет иметь 141 мандат.

