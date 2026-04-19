У Мілані сталися заворушення під час акції проти ультраправих

В італійському Мілані відбулися заворушення під час демонстрації проти правого екстремізму.

Про це пише Rai News, передає "Європейська правда".

На площі перед Міланським собором відбулася зустріч європейських лідерів правих націоналістів та їхніх прихильників. У відповідь кілька лівих рухів та антифашистських угруповань організували три протестні марші.

Партія "Патріоти за Європу", третій за чисельністю блок у Європейському парламенті, та італійська партія "Ліга" закликали своїх членів зібратися біля Міланського собору, щоб виступити проти нелегальної імміграції та "брюссельської бюрократії".

На місці також був присутній лідер нідерландських ультраправих Герт Вілдерс.

Намагаючись прорватися через блокпост, щоб дістатися до площі Дуомо, частина з приблизно 5 тисяч лівих демонстрантів зіштовхнулася з поліцією. Вони кидали у поліцейських феєрверки, димові шашки та пляшки. У відповідь поліція застосувала водомети.

Зрештою демонстранти відступили і рушили офіційним маршрутом маршу, який закінчився біля Міланського університету.

Варто нагадати, що наприкінці лютого прем’єрку Італії Мелоні почали звинувачувати у намірах сфальсифікувати наступні вибори на свою користь після того, як коаліція уклала угоду про новий виборчий закон.

У березні Мелоні з невеликим відривом програла на референдумі щодо судової реформи її уряду.

