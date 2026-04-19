В Милане произошли беспорядки во время акции против ультраправых

В итальянском Милане произошли беспорядки во время демонстрации против правого экстремизма.

Об этом пишет Rai News, передает "Европейская правда".

На площади перед Миланским собором состоялась встреча европейских лидеров правых националистов и их сторонников. В ответ несколько левых движений и антифашистских группировок организовали три протестных марша.

Партия "Патриоты за Европу", третий по численности блок в Европейском парламенте, и итальянская партия "Лига" призвали своих членов собраться у Миланского собора, чтобы выступить против нелегальной иммиграции и "брюссельской бюрократии".

Italia. Milano, marcia della Lega: canti e slogan anti-UE



🔘A Milano, la marcia della Lega da Porta Venezia a Piazza Duomo per il raduno dei Patrioti Europei ha cantato slogan storici riadattati contro l'Unione Europea ("Europa ladra", "Von der Leyen vai a casa"), l'immigrazione… pic.twitter.com/HiPMGighru – @dessere88fenice (@dessere88fenice) April 18, 2026

На месте также присутствовал лидер нидерландских ультраправых Герт Вилдерс.

Пытаясь прорваться через блокпост, чтобы добраться до площади Дуомо, часть из примерно 5 тысяч левых демонстрантов столкнулась с полицией. Они бросали в полицейских фейерверки, дымовые шашки и бутылки. В ответ полиция применила водометы.

В конце концов демонстранты отступили и двинулись по официальному маршруту марша, который закончился возле Миланского университета.

Стоит напомнить, что в конце февраля премьер-министра Италии Мелони начали обвинять в намерении сфальсифицировать следующие выборы в свою пользу после того, как коалиция заключила соглашение о новом избирательном законе.

В марте Мелони с небольшим отрывом проиграла на референдуме по судебной реформе ее правительства.

Читайте также материал "ЕвроПравды": Референдум, на котором проиграла Мелони. Как Италия сказала "нет" судебной реформе и почему это бьет по Украине.