Прем'єр Словаччини: дії США, Ізраїлю та Зеленського змусять ЄС протверезіти

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що дії Сполучених Штатів, Ізраїлю та президента Володимира Зеленського "зрештою змусять ЄС протверезіти" й "винести урок" щодо ставлення до Росії.

Про це він сказав у відеозверненні, яке опублікував у Facebook, передає "Європейська правда".

Фіцо заявив, що Словаччині "ніхто і нічого" не допоможе у "найгіршій кризовій ситуації", а тому він впевнений, що зараз надзвичайно важливо використовувати всі "політичні та правові інструменти" для захисту інтересів.

"Я хочу висловити переконання, що витівки Сполучених Штатів, Ізраїлю та президента України змусять Європейський Союз винести урок і позбутися ідеологічних шор та одержимості щодо Російської Федерації", – сказав він.

Також прем’єр Словаччини заявив, що його країна подає позов проти ЄС у зв’язку з припиненням постачання російського газу, яке має остаточно відбутися в жовтні наступного року.

"Я не єдиний, хто не уявляє, які наслідки це матиме для енергетичної безпеки як самого Союзу, так і Словаччини. Йдеться не про політику – йдеться про раціональність і елементарну справедливість", – сказав він.

Окрім цього, Фіцо повторив, що не підтримає ухвалення нового санкційного пакета, "доки президент Зеленський не відновить роботу нафтопроводу "Дружба".

"Сьогодні вже навіть найвіддаленіші спільноти розуміють, що з самим трубопроводом нічого не сталося, а його зупинка використовувалася як інструмент впливу на вибори в Угорщині", – додав він.

У цьому ж відео він поскаржився, що Литва та Латвія не пропустять його літак через їхній повітряний простір для подорожі на військовий парад у Москві 9 травня.

Нагадаємо, міністр юстиції Словаччини Борис Суско заявив 17 квітня, що країна подасть позов проти Європейського Союзу наступного тижня через його рішення зупинити імпорт російського газу та нафти.

Більше читайте у статті: Без шансів для російського газу: чому ЄС вже не повернеться до енергетичної співпраці з РФ.