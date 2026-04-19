Фіцо поскаржився, що Литва і Латвія не пустять його літак до Москви на 9 травня

Словацький прем’єр-міністр Роберт Фіцо поскаржився, що Литва та Латвія не пропустять його літак через їхній повітряний простір для подорожі на військовий парад у Москві 9 травня.

Про це він сказав у відеозверненні, яке опублікував у Facebook, передає "Європейська правда".

У травні у Москві відбудеться відзначення "Дня побєди" й Фіцо заявив, що дві європейські країни вже оголосили, що не пропустять його літак через їхній повітряний простір.

"Литва і Латвія вже оголосили, що не дозволять нам пролітати над їхньою територією під час польоту до Москви. Чому? Держави-члени Європейського Союзу не дозволяють прем’єр-міністру іншої держави-члена Європейського Союзу літати на ці території", – сказав він.

Фіцо до Москви на це "свято" їздив й рік тому, попри заклики європейських чиновників, зокрема глави зовнішньої політики ЄС Каї Каллас, бойкотувати захід.

"Я впевнений, що знайду інший маршрут, так само як минулого року, коли Естонія зірвала наші плани", – запевнив словацький прем’єр.

Нагадаємо, у грудні 2024 року Фіцо заявив, що вважає своїм "особистим обовʼязком" необхідність поїхати в Москву 9 травня 2025 року.

Роберт Фіцо і президент Сербії Александар Вучич стали єдиними гостями Путіна з Європи на рівні лідерів держав на урочистостях у Москві 9 травня.

Фіцо дістався до Москви ввечері 8 травня після того, як країни Балтії заборонили його літаку перетинати їхній повітряний простір.

Тим часом словацька опозиція різко розкритикувала премʼєра за візит до держави-агресора.