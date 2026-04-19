Премьер-министр Словакии: действия США, Израиля и Зеленского заставят ЕС опомниться

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что действия Соединённых Штатов, Израиля и президента Владимира Зеленского "в конечном итоге заставят ЕС опомниться" и "извлечь урок" в отношении к России.

Об этом он сказал в видеообращении, которое опубликовал в Facebook, передаёт "Европейская правда".

Фицо заявил, что Словакии "никто и ничто" не поможет в "худшей кризисной ситуации", а потому он уверен, что сейчас чрезвычайно важно использовать все "политические и правовые инструменты" для защиты интересов.

"Я хочу выразить убеждение, что выходки Соединенных Штатов, Израиля и президента Украины заставят Европейский Союз извлечь урок и избавиться от идеологических оков и одержимости в отношении Российской Федерации", – сказал он.

Также премьер Словакии заявил, что его страна подает иск против ЕС в связи с прекращением поставок российского газа, которое должно окончательно состояться в октябре следующего года.

"Я не единственный, кто не представляет, какие последствия это будет иметь для энергетической безопасности как самого Союза, так и Словакии. Речь идет не о политике – речь идет о рациональности и элементарной справедливости", – сказал он.

Кроме того, Фицо повторил, что не поддержит принятие нового пакета санкций, "пока президент Зеленский не возобновит работу нефтепровода "Дружба".

"Сегодня даже самые отдаленные сообщества понимают, что с самим трубопроводом ничего не случилось, а его остановка использовалась как инструмент влияния на выборы в Венгрии", – добавил он.

В этом же видео он пожаловался, что Литва и Латвия не пропустят его самолет через их воздушное пространство для поездки на военный парад в Москве 9 мая.

Напомним, министр юстиции Словакии Борис Суско заявил 17 апреля, что страна подаст иск против Европейского Союза на следующей неделе из-за его решения остановить импорт российского газа и нефти.

