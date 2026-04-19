Мадяр підбив підсумки переговорів з Єврокомісією

Майбутній угорський прем’єр-міністр Петер Мадяр після технічних зустрічей з представниками Європейської комісії оголосив, що його уряд буде співпрацювати з Брюсселем задля розблокування заморожених коштів для Угорщини.

Про це, як пише "Європейська правда", він написав на платформі X.

Перші технічні переговори представників Єврокомісії та команди переможця парламентських виборів в Угорщині відбулися в Будапешті 17-18 квітня.

Мадяр назвав ці зустрічі "надзвичайно важливими" та анонсував свої перші кроки на посаді прем’єра.

"На початку переговорів я поінформував наших партнерів про зобов’язання партії "Тиса" перед угорським народом: антикорупційні заходи, приєднання Угорщини до Європейської прокуратури та відновлення незалежності й свободи судової влади, преси та вищої освіти", – написав він.

Лідер "Тиси" наголосив, що завданням його уряду буде розблокування коштів ЄС, призначених для Угорщини, які були заблоковані через політику його попередників.

"Наслідки помилок попереднього уряду не зникнуть за одну ніч. Але ми не шукаємо виправдань – ми шукаємо рішення. Ми зробили перші кроки у правильному напрямку", – додав Мадяр.

Він повторив, що його третьою поїздкою після складання присяги на посаді прем’єр-міністра стане поїздка до Брюсселя, де він укладе "всеосяжну угоду з інституціями ЄС та лідерами держав-членів, щоб забезпечити угорському народу та бізнесу якнайшвидший доступ до коштів ЄС, на які вони мають право".

Раніше в Єврокомісії повідомляли, що серед питань, які делегація обговорить з Мадяром у Будапешті, буде розблокування кредиту на 90 млрд євро для України.

Як повідомляла "Європейська правда", у Єврокомісії планують, що перший транш з 90 млрд для України надійде у другому кварталі 2026 року.

Після того, як партія чинного прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана зазнала поразки на виборах 12 квітня, у Європейському Союзі сподіваються на якнайшвидше розблокування кредиту ЄС на суму 90 млрд євро для України та 20-го пакета санкцій ЄС проти Росії.