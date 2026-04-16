Делегація Єврокомісії обговорить з Мадяром 90 млрд євро для України в Будапешті 17 квітня

Делегація Європейського Союзу, яка прямує в Будапешт у п'ятницю, 17 квітня, обговорить з майбутнім прем'єр-міністром Угорщини Петером Мадяром питання планованої позики ЄС для України на суму 90 млрд євро, а також надання Угорщині фондів ЄС, заморожених через дії попереднього уряду.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявила головна речниця Єврокомісії Паула Піньо.

"Завтра делегація вирушає до Будапешта, де розпочнуться дискусії з майбутнім урядом Угорщини", – підтвердила Піньо.

Вона зауважила, що візит здійснюється на виконання заяви президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн про те, що ЄС почне працювати з новим урядом Угорщини якомога швидше, щоб "обговорити, якими є позиції нового уряду, і відштовхуватися від цього".

"Час спливає для низки тем, чи то ми говоримо про українську позику, чи то про фонди ЄС, тому, очевидно, в інтересах Угорщини, і в інтересах ЄС, щоб ми досягли прогресу якомога швидше", – наголосила головна речниця.

За її словами, це – попередні переговори з основних питань двостороннього порядку денного, які проводяться, щоб не марнувати часу в очікуванні початку роботи нового уряду.

Як повідомляла "Європейська правда", у Єврокомісії планують, що перший транш з 90 млрд для України надійде у другому кварталі 2026 року.

Після того, як партія чинного прем’єр-міністра Угорщини зазнала поразки на виборах 12 квітня, у Європейському Союзі сподіваються на якнайшвидше розблокування кредиту ЄС на суму 90 млрд євро для України та 20-го пакета санкцій ЄС проти Росії.

Єврокомісія пропонує надати Україні у 2026 році 45 млрд євро, з яких 16,7 млрд будуть направлені на потреби українського бюджету, а 28,3 млрд підуть на українську армію, оборону та виробництво зброї.

Стало відомо, що перший транш військової допомоги Україні, яка буде передана в рамках кредиту ЄС на суму в 90 млрд євро, буде спрямований на закупівлю дронів українського виробництва.