Мадьяр подвел итоги переговоров с Еврокомиссией

Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр после технических встреч с представителями Европейской комиссии заявил, что его правительство будет сотрудничать с Брюсселем с целью разблокирования замороженных средств для Венгрии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он написал на платформе X.

Первые технические переговоры представителей Еврокомиссии и команды победителя парламентских выборов в Венгрии состоялись в Будапеште 17-18 апреля.

Мадьяр назвал эти встречи "чрезвычайно важными" и анонсировал свои первые шаги на посту премьера.

"В начале переговоров я проинформировал наших партнеров об обязательствах партии "Тиса" перед венгерским народом: антикоррупционные меры, присоединение Венгрии к Европейской прокуратуре и восстановление независимости и свободы судебной власти, прессы и высшего образования", – написал он.

Лидер "Тисы" подчеркнул, что задачей его правительства будет разблокирование средств ЕС, предназначенных для Венгрии, которые были заблокированы из-за политики его предшественников.

"Последствия ошибок предыдущего правительства не исчезнут за одну ночь. Но мы не ищем оправданий – мы ищем решения. Мы сделали первые шаги в правильном направлении", – добавил Мадьяр.

Он повторил, что его третьей поездкой после принесения присяги на посту премьер-министра станет поездка в Брюссель, где он заключит "всеобъемлющее соглашение с институтами ЕС и лидерами государств-членов, чтобы обеспечить венгерскому народу и бизнесу как можно более быстрый доступ к средствам ЕС, на которые они имеют право".

Ранее в Еврокомиссии сообщали, что среди вопросов, которые делегация обсудит с Мадьяром в Будапеште, будет разблокирование кредита на 90 млрд евро для Украины.

Как сообщала "Европейская правда", в Еврокомиссии планируют, что первый транш из 90 млрд для Украины поступит во втором квартале 2026 года.

После того, как партия действующего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана потерпела поражение на выборах 12 апреля, в Европейском Союзе надеются на скорейшее разблокирование кредита ЕС на сумму 90 млрд евро для Украины и 20-го пакета санкций ЕС против России.