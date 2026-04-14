У Єврокомісії впевнені, що перший транш з 90 млрд для України надійде у 2-му кварталі 2026

Європейська комісія розраховує надати перший транш кредиту на загальну суму в 90 млрд євро для України ще у другому кварталі 2026 року.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявив речник Єврокомісії Балаж Уйварі у вівторок, 14 квітня.

Єврокомісія планує надіслати Україні перші кошти з 90 млрд євро до кінця другого кварталу 2026 року.

"Ми залишаємося відданими здійсненню першої виплати в рамках цього пакета протягом другого півріччя цього року", – заявив Уйварі.

Він нагадав, що домовленість щодо надання Україні кредиту у розмірі 90 млрд євро протягом 2026-27 років була досягнута на рівні лідерів ЄС.

"Ми, звісно, очікуємо, що всі лідери ЄС, усі держави-члени дотримуватимуться своїх зобов'язань. І якщо я можу нагадати слова президентки (фон дер Ляєн. – "ЄП"), вона сказала, що ми надамо позику так чи інакше. Наразі важливі елементи пакета вже впроваджено", – повідомив речник.

Він нагадав, що на цьому етапі ЄС залишається ухвалити ще три документи: фіналізувати Меморандум про взаєморозуміння, який стане основою каналу макрофінансової допомоги в рамках цього пакета; оновити План України у рамках механізму Ukraine Facility, через який ЄС збирається надавати бюджетну підтримку Україні; а також підготувати кредитну угоду.

"Ми вже ухвалили Стратегію фінансування України, яка дозволяє нам визначити, скільки коштів ми збираємося надати Україні, на які цілі та через які канали", – сказав Балаж Уйварі.

"Робота триває. Ми підтримуємо багато контактів із нашими українськими колегами і просуваємося настільки швидко, наскільки можемо", – підкреслив він.

Як повідомляла "Європейська правда", після того, як партія чинного прем’єр-міністра Угорщини зазнала поразки на виборах 12 квітня, у Європейському Союзі сподіваються на якнайшвидше розблокування кредиту ЄС на суму 90 млрд євро для України та 20-го пакета санкцій ЄС проти Росії.

Напередодні майбутній прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр дав зрозуміти, що не блокуватиме кредит ЄС для України на 90 млрд євро, оскільки рішення вже ухвалене, але підтвердив, що Будапешт не братиме у ньому участі.

За даними ЗМІ, Європейська комісія розпочала "негайні переговори" з лідером партії "Тиса" Петером Мадяром, закликаючи його налагодити відносини з Україною та розпочати давно очікувані реформи, щоб розблокувати 35 млрд євро заморожених коштів ЄС.

