ЗМІ: Німеччина та Франція не змогли дійти згоди щодо проєкту нового винищувача

Остання спроба Німеччини та Франції досягти згоди щодо спільного проєкту винищувача нового покоління FCAS зазнала невдачі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

Німецько-французький проєкт з розробки винищувача наступного покоління та супутньої бойової системи вартістю 100 мільярдів євро "застряг" вже понад рік, оскільки інтереси Берліна та Парижа у цьому питанні дедалі більше розходяться.

Після того, як політичні зусилля на міністерському рівні виявилися марними, обидва уряди звернулися до галузевих гігантів, щоб вирішити суперечку між головним підрядником проєкту від Німеччини Airbus Defence та французьким партнером Dassault Aviation.

Дует посередників, якому було доручено вирватися з глухого кута, не зміг досягти спільної позиції.

На запитання Euractiv про те, як просувається процес переговорів, Airbus Defence та Dassault відповіли майже однаково – "без коментарів".

Повідомляється, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц до вівторка вирішить, чи буде продовжено програму створення майбутнього винищувача. У четвер, 23 квітня, він має зустрітися з президентом Франції Емманюелем Макроном на неформальному саміті лідерів ЄС на Кіпрі.

В лютому Мерц публічно поставив під сумнів доцільність проєкту винищувача нового покоління FCAS на тлі постійних суперечок із Францією з цього приводу.

Франція та Німеччина не змогли врегулювати суперечку щодо проєкту FCAS до кінця 2025 року.

Серед розбіжностей є те, що дві країни потребують військових літаків для різних завдань. Франція потребує літаків, здатних нести ядерні боєголовки та взаємодіяти з її авіаносцем, тоді як Німеччина, яка не має авіаносців, вже погодилася придбати американські військові літаки F-35 для перевезення ядерних боєголовок НАТО.

Тим часом Італія у співпраці з Британією та Японією схвалила план фінансування програми розробки реактивних винищувачів Global Combat Air Programme (GCAP). ЗМІ писали, що Німеччина може бути зацікавленою у приєднанні до проєкту.