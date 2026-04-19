СМИ: Германия и Франция не смогли прийти к соглашению по проекту нового истребителя
Последняя попытка Германии и Франции достичь соглашения по совместному проекту истребителя нового поколения FCAS закончилась неудачей.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.
Немецко-французский проект по разработке истребителя следующего поколения и сопутствующей боевой системы стоимостью 100 миллиардов евро "застрял" уже более года, поскольку интересы Берлина и Парижа в этом вопросе все больше расходятся.
После того, как политические усилия на министерском уровне оказались тщетными, оба правительства обратились к отраслевым гигантам, чтобы разрешить спор между главным подрядчиком проекта от Германии Airbus Defence и французским партнером Dassault Aviation.
Дуэт посредников, которому было поручено выйти из тупика, не смог достичь общей позиции.
На вопрос Euractiv о том, как продвигается процесс переговоров, Airbus Defence и Dassault ответили почти одинаково – "без комментариев".
Сообщается, что канцлер Германии Фридрих Мерц до вторника решит, будет ли продлена программа создания будущего истребителя. В четверг, 23 апреля, он должен встретиться с президентом Франции Эммануэлем Макроном на неформальном саммите лидеров ЕС на Кипре.
В феврале Мерц публично поставил под сомнение целесообразность проекта истребителя нового поколения FCAS на фоне постоянных споров с Францией по этому поводу.
Франция и Германия не смогли урегулировать спор по проекту FCAS до конца 2025 года.
Среди разногласий – то, что две страны нуждаются в военных самолетах для разных задач. Франция нуждается в самолетах, способных нести ядерные боеголовки и взаимодействовать с ее авианосцем, тогда как Германия, не имеющая авианосцев, уже согласилась приобрести американские военные самолеты F-35 для перевозки ядерных боеголовок НАТО.
Между тем Италия в сотрудничестве с Великобританией и Японией одобрила план финансирования программы разработки реактивных истребителей Global Combat Air Programme (GCAP). СМИ писали, что Германия может быть заинтересована в присоединении к проекту.