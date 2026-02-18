Мерц поставив під сумнів доцільність проєкту винищувача нового покоління

Німецький канцлер Фрідріх Мерц публічно поставив під сумнів доцільність проєкту винищувача нового покоління FCAS на тлі постійних суперечок із Францією з цього приводу.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву очільника німецького уряду наводить Politico.

Програма Future Combat Aircraft System (FCAS) була запущена в 2017 році з метою заміни до 2040 року французьких літаків Rafale та літаків Eurofighter, які використовують Німеччина та Іспанія.

Однак ця програма, спільно розроблена трьома країнами, була призупинена минулого року, коли французька компанія Dassault Aviation вступила в гострі суперечки з Airbus, яка представляє інтереси Німеччини та Іспанії в цьому проєкті.

В інтерв'ю німецькому політичному подкасту Machtwechsel Мерц зазначив, що протистояння відображає фундаментально різні військові потреби, а не політику.

"Це не політична суперечка. У нас є реальна проблема з профілем вимог. І якщо ми не зможемо її вирішити, то не зможемо продовжувати проєкт", – сказав він.

В центрі суперечки перебуває сам літак. Франція хоче отримати літак нового покоління, здатний нести ядерну зброю і базуватися на авіаносцях – можливості, яких Німеччина наразі не потребує.

"Франція потребує літака нового покоління, здатного нести ядерну зброю та базуватися на авіаносцях. Бундесверу це наразі не потрібно", – сказав Мерц.

Ця розбіжність ставить структурне питання щодо програми: чи партнери будуватимуть один літак, чи окремі версії, додав він.

"Франція хоче побудувати лише один і увідповіднити його до своїх специфікацій. Але це не те, що нам потрібно", – розповів канцлер.

Мерц сказав, що він обговорює з міністром оборони Борисом Пісторіусом, чи буде Німеччина взагалі потребувати пілотованого винищувача через два десятиліття, при цьому даючи зрозуміти, що Берлін може розглянути альтернативні формати співпраці.

"Є й інші в Європі, принаймні іспанці, але також і інші країни, зацікавлені в обговоренні цього питання з нами", – сказав він, наголошуючи, що не бачить політичного розриву з Парижем.

Як повідомлялося, Франція та Німеччина не змогли врегулювати суперечку щодо проєкту FCAS до кінця 2025 року.

Країни також не змогли дійти згоди щодо "бойової хмари" та систем безпілотників, які передбачені в рамках програми FCAS.