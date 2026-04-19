Генсек Ради Європи про теракт в Києві: українці заслуговують, щоб насильство зупинилося

Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе відреагував на теракт у Києві 18 квітня, внаслідок якого загинули 6 людей.

Про це він написав на платформі X, передає "Європейська правда".

Берсе, коментуючи смертельну стрілянину в Києві, написав, що в Україні "один трагічний день змінює інший", а українці заслуговують, щоб насильство зупинилося.

"Мої думки з жертвами вчорашньої стрілянини в житловому районі та з усіма, хто постраждав від цього безперервного насильства. Український народ заслуговує на те, щоб насильство припинилося", – написав генсек Ради Європи.

Раніше міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс висловив співчуття мешканцям Києва у зв’язку зі смертельним терактом, який стався напередодні.

Також смертельну стрілянину в Києві прокоментував очільник естонського МЗС Маргус Тсахкна.

Нагадаємо, у суботу, 18 квітня, у Голосіївському районі Києва чоловік відкрив стрілянину по людях. Зловмисник забарикадувався в супермаркеті, захопивши у заручники людей в супермаркеті.

Згодом чоловіка, який влаштував смертельну стрілянину в Голосіївському районі Києва, було вбито.