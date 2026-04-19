Генсек Совета Европы о теракте в Киеве: украинцы заслуживают, чтобы насилие прекратилось

Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе отреагировал на теракт в Киеве 18 апреля, в результате которого погибли 6 человек.

Об этом он написал в социальной сети X, передает "Европейская правда".

Берсе, комментируя смертельную стрельбу в Киеве, написал, что в Украине "один трагический день сменяет другой", а украинцы заслуживают, чтобы насилие прекратилось.

"Мои мысли с жертвами вчерашней стрельбы в жилом районе и со всеми, кто пострадал от этого непрекращающегося насилия. Украинский народ заслуживает того, чтобы насилие прекратилось", – написал генсек Совета Европы.

Ранее министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис выразил соболезнования жителям Киева в связи со смертельным терактом, произошедшим накануне.

Также смертельную стрельбу в Киеве прокомментировал глава эстонского МИД Маргус Тсахкна.

Напомним, в субботу, 18 апреля, в Голосеевском районе Киева мужчина открыл стрельбу по людям. Злоумышленник забаррикадировался в супермаркете, захватив людей в заложники.

Впоследствии мужчина, устроивший смертоносную стрельбу в Голосеевском районе Киева, был убит.