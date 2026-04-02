Трамп оголосив, що операція проти Ірану близька до завершення

Американський президент Дональд Трамп оголосив, що США наближаються до завершення військової операції в Ірані та завдаватимуть "сильних ударів" по країні протягом наступних двох-трьох тижнів.

Про це, як пише "Європейська правда", він заявив у своєму зверненні до нації.

Трамп привітав прогрес, досягнутий американськими військовими в Ірані, заявивши, що Вашингтон наблизився до виконання поставлених цілей операції. Американський президент не назвав чіткі терміни завершення військових дій, але пообіцяв завдавати "надзвичайно сильного" удару протягом двох-трьох тижнів

"З самого початку операції "Епічна лють" я чітко заявив, що ми продовжуватимемо, доки наші цілі не будуть повністю досягнуті. Завдяки досягнутому нами прогресу, я можу сказати сьогодні ввечері, що ми на шляху до виконання всіх військових цілей Америки найближчим часом. Дуже скоро. Ми збираємося завдати їм надзвичайно сильного удару протягом наступних двох-трьох тижнів", – сказав глава Білого дому.

Водночас Трамп заявив, що метою операції ніколи не була зміна режиму в Тегерані. Однак він зазначив, що до влади прийшла "більш поміркована" група лідерів. Якщо вони не досягнуть угоди, то США атакують іранські електростанції, пригрозив Трамп.

"Ми ніколи не говорили про зміну режиму, але зміна режиму відбулася через смерть усіх їхніх початкових лідерів...Нова група менш радикальна та набагато розумніша. Однак, якщо протягом цього періоду часу не буде досягнуто жодної угоди, ми зосередимося на ключових цілях. Якщо угоди не буде, ми збираємося дуже сильно вдарити по кожній з їхніх електростанцій і, ймовірно, одночасно", – сказав він.

Крім того, американський президент закликав громадян дивитися на цей конфлікт як "на інвестицію у майбутнє" та порівняв тривалість операції з іншими війнами, зокрема з Першою та Другою світовою.

Нагадаємо, видання Axios повідомило 1 квітня, що США та Іран обговорюють можливу угоду, яка передбачатиме припинення вогню в обмін на відкриття Тегераном Ормузької протоки.

Як повідомляли ЗМІ, за вказівкою Трампа віцепрезидент Джей Ді Венс дав зрозуміти посередникам у переговорах з Іраном, що Трамп готовий до перемир'я, якщо будуть виконані певні вимоги США.