Трамп объявил, что операция против Ирана близится к завершению

Президент США Дональд Трамп объявил, что США приближаются к завершению военной операции в Иране и будут наносить "сильные удары" по стране в течение следующих двух-трех недель.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он заявил в своем обращении к нации.

Трамп приветствовал прогресс, достигнутый американскими военными в Иране, заявив, что Вашингтон приблизился к выполнению поставленных целей операции. Американский президент не назвал четких сроков завершения военных действий, но пообещал наносить "чрезвычайно сильный" удар в течение двух-трех недель

"С самого начала операции "Эпическая ярость" я четко заявил, что мы будем продолжать, пока наши цели не будут полностью достигнуты. Благодаря достигнутому нами прогрессу, я могу сказать сегодня вечером, что мы на пути к выполнению всех военных целей Америки в ближайшее время. Очень скоро. Мы собираемся нанести им чрезвычайно сильный удар в течение следующих двух-трех недель", – сказал глава Белого дома.

В то же время Трамп заявил, что целью операции никогда не была смена режима в Тегеране. Однако он отметил, что к власти пришла "более умеренная" группа лидеров. Если они не достигнут соглашения, то США атакуют иранские электростанции, пригрозил Трамп.

"Мы никогда не говорили о смене режима, но смена режима произошла из-за смерти всех их первоначальных лидеров... Новая группа менее радикальна и гораздо разумнее. Однако, если в течение этого периода времени не будет достигнуто никакого соглашения, мы сосредоточимся на ключевых целях. Если соглашения не будет, мы собираемся очень сильно ударить по каждой из их электростанций и, вероятно, одновременно", – сказал он.

Кроме того, американский президент призвал граждан смотреть на этот конфликт как "на инвестицию в будущее" и сравнил продолжительность операции с другими войнами, в частности с Первой и Второй мировыми.

Напомним, издание Axios сообщило 1 апреля, что США и Иран обсуждают возможное соглашение, которое предусматривает прекращение огня в обмен на открытие Тегераном Ормузского пролива.

Как сообщали СМИ, по указанию Трампа вице-президент Джей Ди Венс дал понять посредникам в переговорах с Ираном, что Трамп готов к перемирию, если будут выполнены определенные требования США.