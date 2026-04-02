"Ще один блеф": у НАТО не вірять, що Трамп справді виведе США з Альянсу

У Конгресі Сполучених Штатів та Пентагоні заявили про відсутність обговорень виходу США з НАТО, а в самому Альянсі вважають погрози глави Білого дому розірвати стосунки з блоком блефом.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться у публікації Politico.

Дипломати НАТО, помічники членів Конгресу США та представники оборонних відомств зазначають, що адміністрація Трампа не проводила обговорень, необхідних для виходу з Альянсу. За словами двох дипломатів НАТО, США не розпочали жодних дебатів всередині Альянсу і не видали конкретних директив щодо ролі Вашингтона у блоці.

За словами помічника високого рівня у Сенаті, адміністрація Трампа не повідомила Капітолію про майбутній вихід. "Немає жодних доказів, що це справді так", – сказав помічник.

Про вихід США з Альянсу не говорять і в Пентагоні, зазначив представник Міністерства оборони.

Потенційний шлях до виходу США з НАТО буде усіяний юридичними перешкодами і, ймовірно, викличе обурення з боку прихильників жорсткої оборонної політики в Конгресі, які стверджують: президент повинен дотримуватися закону 2023 року, що вимагає двох третин голосів у Сенаті для рішення про вихід з Альянсу.

"Гучні заяви Трампа рідко перетворюються на структурний розрив з НАТО. Не забуваймо, що Альянс все ще служить основним стратегічним інтересам США", – сказав один із дипломатів НАТО.

Риторика президента США була спрямована на те, щоб "змусити союзників по НАТО вжити якихось помітних дій", зокрема, щоб Франція та Велика Британія надали допомогу щодо Ормузької протоки, зазначив інший дипломат НАТО.

За словами першого посадовця НАТО, погроза Трампа виглядала як "ще один блеф" і вписувалася у схему посилення тиску США на Європу під час криз.

Напередодні Трамп заявив у інтерв'ю британській газеті The Telegraph, що серйозно розглядає можливість виходу Сполучених Штатів з НАТО. Північноатлантичний альянс він назвав "паперовим тигром".

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що після завершення конфлікту в Ірані Сполучені Штати переглянуть необхідність членства у НАТО.

Прем’єр-міністр Британії Кір Стармер на слова президента США про ймовірність виходу Штатів з НАТО зауважив, що це "єдиний найдієвіший союз".