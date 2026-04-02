"Еще один блеф": в НАТО не верят, что Трамп действительно выведет США из Альянса

В Конгрессе Соединенных Штатов и Пентагоне заявили об отсутствии обсуждений выхода США из НАТО, а в самом Альянсе считают угрозы главы Белого дома разорвать отношения с блоком блефом.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в публикации Politico.

Дипломаты НАТО, помощники членов Конгресса США и представители оборонных ведомств отмечают, что администрация Трампа не проводила обсуждений, необходимых для выхода из Альянса. По словам двух дипломатов НАТО, США не начали никаких дебатов внутри Альянса и не выдали конкретных директив относительно роли Вашингтона в блоке.

По словам высокопоставленного помощника в Сенате, администрация Трампа не сообщила Капитолию о предстоящем выходе. "Нет никаких доказательств, что это действительно так", – сказал помощник.

О выходе США из Альянса не говорят и в Пентагоне, отметил представитель Министерства обороны.

Потенциальный путь к выходу США из НАТО будет усеян юридическими препятствиями и, вероятно, вызовет возмущение со стороны сторонников жесткой оборонной политики в Конгрессе, которые утверждают: президент должен соблюдать закон 2023 года, требующий двух третей голосов в Сенате для решения о выходе из Альянса.

"Громкие заявления Трампа редко превращаются в структурный разрыв с НАТО. Не забываем, что Альянс по-прежнему служит основным стратегическим интересам США", – сказал один из дипломатов НАТО.

Риторика президента США была направлена на то, чтобы "заставить союзников по НАТО предпринять какие-то заметные действия", в частности, чтобы Франция и Великобритания оказали помощь в отношении Ормузского пролива, отметил другой дипломат НАТО.

По словам первого чиновника НАТО, угроза Трампа выглядела как "еще один блеф" и вписывалась в схему усиления давления США на Европу во время кризисов.

Накануне Трамп заявил в интервью британской газете The Telegraph, что серьезно рассматривает возможность выхода Соединенных Штатов из НАТО. Североатлантический альянс он назвал "бумажным тигром".

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что после завершения конфликта в Иране Соединенные Штаты пересмотрят необходимость членства в НАТО.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, комментируя слова президента США о вероятности выхода Штатов из НАТО, отметил, что это "единственный самый действенный союз".