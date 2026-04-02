ЗМІ: Болгарія попросила ЄС допомоги у боротьбі з російським втручанням у вибори

Болгарія звернулася ЄС з проханням про допомогу у запобіганні російському втручанню у парламентські вибори, що відбудуться в країні цього місяця.

Про це, як пише "Європейська правда", стало відомо Politico.

Минулого тижня болгарські посадовці звернулися до дипломатичної служби блоку з проханням допомогти виявити та зупинити кампанії іноземних суб'єктів з маніпулювання громадською думкою через соціальні мережі та пропагандистські вебсайти.

У зверненні Софії містився запит на допомогу від Європейської служби зовнішніх дій, яка координує роботу служб безпеки з виявлення та аналізу кампаній втручання та запускає механізм, який найчастіше використовується для захисту країн, таких як Молдова, від втручання Москви.

Болгарія також звернулася до ЄС із проханням активувати процес під назвою "Система швидкого реагування" згідно із Законом про цифрові послуги (DSA). Він дозволить посадовцям зустрітися з представниками основних платформ соціальних мереж Meta, Google, TikTok та іншими, щоб виявляти та зупиняти дезінформаційні кампанії.

Один посадовець, безпосередньо обізнаний із запитом, якому було надано анонімність для розкриття конфіденційних деталей, сказав, що Болгарія "завжди мовчала з цього приводу та заперечувала будь-яке втручання", але зараз чутливіше ставить до цього питання.

Минулого тижня Міністерство закордонних справ Болгарії створило тимчасовий підрозділ для координації реагування на іноземне втручання та залучило журналіста-розслідувача Христо Грозева до консультування цього підрозділу.

19 квітня у Болгарії відбудуться парламентські вибори – вже восьмі за п'ять років, на яких протистоять колишній президент Румен Радєв та лідер правоцентристів Бойко Борисов.

Ранні опитування прогнозують успішний дебют коаліції колишнього президента Румена Радева, який пішов у відставку 19 січня.

Минулого тижня у Болгарії заявили про затримання 30 осіб, підозрюваних у скуповуванні голосів перед майбутніми виборами.

