СМИ: Болгария обратилась к ЕС за помощью в борьбе с российским вмешательством в выборы

Болгария обратилась к ЕС с просьбой о помощи в предотвращении российского вмешательства в парламентские выборы, которые состоятся в стране в этом месяце.

Об этом, как пишет "Европейская правда", стало известно из Politico.

На прошлой неделе болгарские чиновники обратились к дипломатической службе блока с просьбой помочь выявить и остановить кампании иностранных субъектов по манипулированию общественным мнением через социальные сети и пропагандистские веб-сайты.

В обращении Софии содержался запрос о помощи от Европейской службы внешних действий, которая координирует работу служб безопасности по выявлению и анализу кампаний вмешательства и запускает механизм, который чаще всего используется для защиты таких стран, как Молдова, от вмешательства Москвы.

Болгария также обратилась к ЕС с просьбой активировать процесс под названием "Система быстрого реагирования" в соответствии с Законом о цифровых услугах (DSA). Он позволит чиновникам встретиться с представителями основных платформ социальных сетей Meta, Google, TikTok и других, чтобы выявлять и останавливать дезинформационные кампании.

Один чиновник, непосредственно знакомый с запросом, которому была предоставлена анонимность для раскрытия конфиденциальных деталей, сказал, что Болгария "всегда молчала по этому поводу и отрицала любое вмешательство", но сейчас более чутко относится к этому вопросу.

На прошлой неделе Министерство иностранных дел Болгарии создало временное подразделение для координации реагирования на иностранное вмешательство и привлекло журналиста-расследователя Христо Грозева к консультированию этого подразделения.

19 апреля в Болгарии состоятся парламентские выборы – уже восьмые за пять лет, на которых соперничают бывший президент Румен Радев и лидер правоцентристов Бойко Борисов.

Ранние опросы прогнозируют успешный дебют коалиции бывшего президента Румена Радева, который ушел в отставку 19 января.

На прошлой неделе в Болгарии заявили о задержании 30 человек, подозреваемых в скупке голосов перед предстоящими выборами.

