"Твої боси у Берліні": Орбан атакував Туска через відео про "руку Путіна"

Глава уряду Угорщини Віктор Орбана атакував свого польського колегу Дональда Туска після того, як у профілі партії прем’єра Польщі угорського лідера звинуватили у проросійській позиції.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У вівторок на сторінці "Громадянської коаліції" у соцмережі X було опубліковано відео, спрямоване проти Орбана та пов'язане з публікацією аудіозапису розмови очільників МЗС Угорщини та Росії.

"Орбан, рука об руку з Путіним, вже давно відмовився від Європи. Ми не дозволимо, щоб політики, які задивляються на Будапешт, прирекли Польщу на таку саму долю!" – йдеться у дописі.

У відео сказано, що коли в Європі точилася боротьба за санкції проти Росії, угорці таємно консультувалися з Москвою, захищали інтереси російських олігархів, а польська правиця роками брала їх за приклад. "Сійярто та Орбан уже вийшли з Європейського Союзу. Ми не можемо дозволити, щоб праві екстремісти вивели з нього Польщу", – йдеться у відео партії Туска.

На звинувачення у проросійській позиції Віктор Орбан відреагував у середу на своїй сторінці у Х, звернувшись до глави польського уряду. "Шановний Дональде Туск, я замислююся, чи це відео зняли в Польщі, чи твої боси в Берліні", – написав Орбан.

Далі він заявив, що "бореться за те, що найкраще для угорців". "Були часи, коли ти робив те саме для Польщі. Поляк, угорець, два брати!" – додав Орбан.

31 березня Туск заявив, що Угорщина "є і буде" країною ЄС, на відміну від свого теперішнього керівництва, яке "давно вийшло звідти".

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський раніше прирівняв передвиборчу підтримку Орбана до допомоги Росії.

Читайте також: Прихована загроза: хто в Польщі хоче виходу з ЄС і чи можливий Polexit.