Глава МЗС Польщі: той, хто підтримує Орбана, допомагає Москві

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський прирівняв підтримку на парламентських виборах в Угорщині Віктора Орбана до допомоги Росії.

Таку думку, як повідомляє "Європейська правда", Сікорський висловив у соцмережі Х.

За словами очільника польської дипломатії, Москва підтримує Орбана, бо той саботує Європейський Союз, блокує санкції та фінансування для України.

"Отже, той, хто підтримує Орбана, допомагає Москві. Це насправді так просто", – констатував Сікорський.

Раніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск гостро розкритикував президента Кароля Навроцького за візит до Угорщини та політичну підтримку прем’єра країни Віктора Орбана напередодні парламентських виборів 12 квітня.

У Міноборони Польщі назвали президента Навроцького "васалом Орбана".

23 березня Кароль Навроцький та Віктор Орбан провели закриту зустріч, яка тривала понад годину.

Читайте також: Орбан йде до поразки. Як історія про "зраду", репресії та гроші з Росії перевернула Угорщину