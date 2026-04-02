"Твои боссы в Берлине": Орбан атаковал Туска из-за видео о "руке Путина"

Глава правительства Венгрии Виктор Орбана атаковал своего польского коллегу Дональда Туска после того, как в профиле партии премьера Польши венгерского лидера обвинили в пророссийской позиции.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Во вторник на странице "Гражданской коалиции" в соцсети X было опубликовано видео, направленное против Орбана и связанное с публикацией аудиозаписи разговора глав МИД Венгрии и России.

"Орбан, рука об руку с Путиным, уже давно отказался от Европы. Мы не позволим, чтобы политики, которые заглядываются на Будапешт, обрекли Польшу на такую же судьбу!" – говорится в заметке.

В видео сказано, что когда в Европе шла борьба за санкции против России, венгры тайно консультировались с Москвой, защищали интересы российских олигархов, а польские правые годами брали с них пример. "Сийярто и Орбан уже вышли из Европейского Союза. Мы не можем позволить, чтобы правые экстремисты вывели из него Польшу", – говорится в видео партии Туска.

На обвинения в пророссийской позиции Виктор Орбан отреагировал в среду на своей странице в Х, обратившись к главе польского правительства. "Уважаемый Дональд Туск, я задумываюсь, это видео сняли в Польше или твои боссы в Берлине?" – написал Орбан.

Далее он заявил, что "борется за то, что лучше всего для венгров". "Были времена, когда ты делал то же самое для Польши. Поляк, венгр, два брата!" – добавил Орбан.

31 марта Туск заявил, что Венгрия "есть и будет" страной ЕС, в отличие от своего нынешнего руководства, которое "давно вышло оттуда".

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский ранее приравнял предвыборную поддержку Орбана к помощи России.

